546 طالبة تتقدم لامتحانات القبول بـ"تمريض بني سويف"

عقدت إدارة فرع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور حسن سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم، امتحانات القبول للمعهد الفني للتمريض للعام الدراسي الجاري، لمادتى الإملاء والإنجليزي، بقاعة التدريب بمبنى الهلال لليوم الثالث.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، رئيس مجلس إدارة المعهد مدير عام مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إن الامتحانات جرت على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من الإثنين الموافق 13 يوليو 2020، وذلك للمجموع من 280 إلى 273، بحضور 190 طالبة، واليوم الثاني الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 وذلك للمجموع من 272 إلى 267.5، بحضور 191 طالبة، اليوم الثالث الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وذلك للمجموع من 267.25 إلى 260، بحضور 165 طالبة.

وأشار إلى أن إجمالي الحضور للامتحانات بثلاث لجان بلغ 546 طالبة، وتقرر أن يكون يوم السبت المقبل للمتخلفين عن الحضور الذي سيكون بمقر مدرسة الأقباط من الساعة الثامنة صباحا.