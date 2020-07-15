محافظ بني سويف يعنف رئيس قرية: إيه بركة المياه والأتربة دي.. كل ده ينضف

استوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موكبه وخط سيره، عقب افتتاحه وإطلاق اشارة بدء تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية أبو سليم التابعة لمركز بني سويف.

وعلى مسافة 50 مترًا من المحطة، لاحظ المحافظ بركة مياه وحشائش على جانب الطريق المؤدي إليها، وكذلك تجمعات أتربة وآثار هدم منزلي، خلف غطاء سرادق تم وضعه في طريق المحطة.

وطالب محافظ بني سويف بحضور رئيس القرية، فورًا، وعقب حضوره قال له معنفًا "إيه ده يا فندم.. كل دا يتشال من هنا فورًا ويتنضف.. مش عاوز أشوف أي حاجة زي كده تاني".

وأطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إشارة بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف، بتكلفة اجمالية وصلت إلى 10 ملايين جنيه.