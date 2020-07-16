ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" في الغربية لـ25

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على سير انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، تحت إشراف المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة طنطا الإبتدائية، تلقي أوراق 8 مرشحين للانتخابات مجلس الشيوخ 2020 م، ليصل عدد المرشحين وإجماليهم إلى 25 مرشحا.

في المقابل شدد رئيس اللجنة، في تعليماته إلى مساعديه بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة أخطار تفشي عدوى "كوفيد 19".

وكانت اللجنة العامة للانتخابات، شهدت إجراءات أمنية مشددة، كما جرى وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول.

كما وجهت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، يتنافسون على 10 مقاعد فردية وأخرى توزع على قوائم محافظات الرئيسية الدلتا والقاهرة الكبري والصعيد.