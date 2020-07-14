خروح 453 متعافيا من كورونا بمستشفيات الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن خروج 453 متعافيا من فيروس كورونا على مستوى أقسام العزل بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات عقب تلقيهم فترات العلاج والتأكد من سلبية مسحات السعال الخاصة بهم طوال فترة 14 يوما الأخيرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، أنه يباشر توافر كافة الأدوية العلاجية وماسكات وكمامات والمطهرات فضلا عن الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى للكشف عن حالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وتوفير الرعاية الكاملة للحالات الإصابة بالعزل المنزلي.

من ناحية أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الأكسجين بمستشفى قطور المركزي بتكلفه 50 ألف ومطابقة للمواصفات، وذلك لقسم العزل والطوارئ والاستقبال.

وأضاف أن تركيب شبكة الأكسجين تعد إضافة متميزة وإنجاز في تحسين الخدمة الطبية لتقديم خدمة سريعة للمرضى. يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة شامله لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتطوير المستشفيات خلال الفترة الحالية.