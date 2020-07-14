الغربية تنتهي من تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، الانتهاء من 95% من المرحلة الأولى، و100% للمرحلة الثانية، من الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده "عطا"، اليوم، مع الشركة الوطنية للمقاولات بمقر ديوان عام محافظة الغربية، بحضور اللواء محمد السيد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واستشاري المحافظة، واستشاري الشركة الوطنية.

وناقش نائب محافظ الغربية خلال الاجتماع المعوقات التى تعوق عملية تسليم الطرق، كما تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات رصف الطرق الجاري العمل بها بنطاق المحافظة.

وأكد "عطا" أن استلام الطرق يتم وفقًا لاختبارات الكود المصري للطرق، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمواعيد الاستلام.