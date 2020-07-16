تفاصيل الوثائقيات المختارة ضمن كلاسيكيات كان 2020

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي، 7 أفلام وثائقية ضمن تشكيلة الإصدار الـ17 من كلاسيكيات كان، للاحتفاء بالسينما التراثية بدعم من شركات الإنتاج وأصحاب الحقوق ودور السينما والأرشيف من جميع أنحاء العالم.

والوثائقيات هي

Wim Wenders, Desperado

من إخراج إريك فريدلر وأندرياس فريج، وإنتاج ألماني، وناطق باللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية ومدته ساعتين.

ويظهر فيه عدد من صناع السينما، بينهم المخرج فرانسيس فورد كوبولا، والمخرج الألماني ويم فيندرس، والممثل ويليم دافو، والمخرج فيرنر هيرزوج.

Alida: In Her Own Words

من إخراج Mimmo Verdesca، ويحكي سيرة الممثلة الإيطالية أليدا فالي، من خلال كتاباتها الخاصة ورسائلها ومذكراتها وأفلامها وشهاداتها المهمة والكثير من المواد الأخرى.

Charlie Chaplin, The Genius of Liberty

إخراج François Aymé و Yves Jeuland وإنتاج فرنسي.

فيلم Be Water by Bao Nguyen

إنتاج أمريكي.

فيلم Belushi

من إخراج R.J. Cutler وإنتاج أمريكي، ويعرض الفيلم شرائط صوتية تم تسجيلها بعد وقت قصير من وفاة الممثل جون بيلوشي.

فيلم Antena da raça

من إخراج Paloma Rocha وLuís Abramo وإنتاج برازيلي.

فيلم Muhammad Ali the Greatest

إنتاج عام 1974 للمخرج William Klein.