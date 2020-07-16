تفاصيل الوثائقيات المختارة ضمن كلاسيكيات كان 2020
منها فيلم Belushi عن وفاة الممثل جون بيلوشي
كتب:
محمد غالب
03:04 م | الخميس 16 يوليو 2020
اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي، 7 أفلام وثائقية ضمن تشكيلة الإصدار الـ17 من كلاسيكيات كان، للاحتفاء بالسينما التراثية بدعم من شركات الإنتاج وأصحاب الحقوق ودور السينما والأرشيف من جميع أنحاء العالم.
والوثائقيات هي
Wim Wenders, Desperado
من إخراج إريك فريدلر وأندرياس فريج، وإنتاج ألماني، وناطق باللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية ومدته ساعتين.
ويظهر فيه عدد من صناع السينما، بينهم المخرج فرانسيس فورد كوبولا، والمخرج الألماني ويم فيندرس، والممثل ويليم دافو، والمخرج فيرنر هيرزوج.
Alida: In Her Own Words
من إخراج Mimmo Verdesca، ويحكي سيرة الممثلة الإيطالية أليدا فالي، من خلال كتاباتها الخاصة ورسائلها ومذكراتها وأفلامها وشهاداتها المهمة والكثير من المواد الأخرى.
Charlie Chaplin, The Genius of Liberty
إخراج François Aymé و Yves Jeuland وإنتاج فرنسي.
فيلم Be Water by Bao Nguyen
إنتاج أمريكي.
فيلم Belushi
من إخراج R.J. Cutler وإنتاج أمريكي، ويعرض الفيلم شرائط صوتية تم تسجيلها بعد وقت قصير من وفاة الممثل جون بيلوشي.
فيلم Antena da raça
من إخراج Paloma Rocha وLuís Abramo وإنتاج برازيلي.
فيلم Muhammad Ali the Greatest
إنتاج عام 1974 للمخرج William Klein.