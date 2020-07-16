فنادق مرسى علم تستقبل أول فوج سياحي بعد توقف 4 أشهر

استقبلت فنادق مرسى علم، اليوم، أول فوج سياحي بعد توقف دام أربعة أشهر تزامنا مع وصول أول طائرة قادمة من سويسرا تقل على متنها 25 سائحا، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية، بالإضافة إلى توافد عدد من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية لأول مرة في مرسى علم منذ جائحة فيروس كورونا.

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، عن أن فنادق مرسى علم استقبلت اليوم أول أفواج نزلاء السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من أربعة شهور، تزامنا مع حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50 بالمائة بفنادق البحر الأحمر.

وأشار عثمان إلى تخصيص طابق كامل بالفندق للعزل، في حالة إصابة أحد من النزلاء بمرافقة طاقم طبي متخصص لمتابعة نزلاء الفنادق.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن فرق طبية طبقت الإجراءات الاحترازية بمطار مرسى علم، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للفحص الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة.