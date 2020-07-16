طقس الجمعة: مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مالية صباحًا.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة.

أما ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

أما الوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 31 21

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 29 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

نويبع 35 29

طابا 34 28

كاترين 33 18

الطور 35 23

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 27

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

ادفو 39 26

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 41 29

أبو رماد 41 30

حلايب 36 30

رأس حدربة 36 29