آمنة يتفقد عددا من مشروعات "حياة كريمة" في البحيرة

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولة تفقدية، اليوم، بدأها بزيارة قرية الخرطوم بمركز بدر، وكانت المحطة الثانية بالجولة تفقد قريتي أحمد بدوي وعبدالحليم محمود بمركز ومدينة أبو المطامير.

جاء ذلك في إطار متابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض البحيرة، والمزمع تنفيذها في 8 قرى ضمن قرى المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة.

وتابع "آمنة" 6 مشروعات جار تنفيذها بقرية أحمد بدوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة إجمالية 24 مليونا و780 ألف جنيه، شملت الوقوف على الأعمال الجارية في قطاع الرصف، حيث يتم رصف المدخل والشوارع الداخلية للقرية بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه.

كما تفقد مشروع الصرف الصحي بالقرية، وهو عبارة عن خزان تحلية لا هوائي في وجود مصرف نموذج (ج) بتكلفه 6 ملايين و800 ألف جنيه، ومشروع شبكات ومد خطوط مياه شرب بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه، ومشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، وأعمال تطوير وتهيئة وتأهيل 12 منزلا من تنفيذ جمعية مصر للصحة والتنمية المستدامة.