فلسطين تنفي تمديد الإغلاق 14 يوما إضافيا

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، رفعها توصيات إلى رئاسة الوزراء، بتمديد الإغلاق 14 يوما إضافيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الخميس، أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، علماَ أن اللجنة اجتمعت السبت الماضي ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك.

وطالبت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عدم تداول أي أخبار على لسان الوزارة دون التأكد من مصدرها وصحتها.

في سياق آخر، أعلنت وزارة صحة فلسطين، وفاة مواطنين (61 و63 عاما) من دير الحطب بنابلس ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 52 وفاة.