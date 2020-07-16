ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 243238 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصبح الإجمالي 243238 حالة، وفقا لم ذكرته صحفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية: إنه تم تسجيل 4574 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 187622 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2370 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة السعودية، أن الحالات النشطة بلغت 53246، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2206 .

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 152 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، ان 494 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 105477.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 531 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 102168 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4 وفيات جراء الاصابة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 120 حالة إضافة إلى تسجيل 482 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ان حالات الوفاة تعود لأشخاص كانوا قد اصيبوا بالوباء.

واضافت الصحة البحرينية، ان الإصابات الجديدة بينها 260 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 216 حالة لمخالطين لمصابين وست حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت وزارة الصح البحرينية، ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 30320 حتى الان بعد تسجيل 567 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 4120 حالة

سلطنة عمان تعلن تسجيل 1327 إصابة جديدة بكورونا

وفي سلطنة عمان، اعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع حالات الاصابة بكورونا المستجد الى 62574 حالة وذلك بعد تسجيل 1327 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة ان 1008 حالات لمواطنين عمانيين و 319 حالة لوافدين.

واشارت الصحة العمانية، الى ان 40090 حالة من الـ 62574 قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 290 حالة.