مصر للطيران تناشد عملائها تحديث إجراءات السفر إلى أبو ظبي وبودابست

أهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بالسادة العملاء المسافرين إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومطار بودابست بدولة المجر، اعتبارًا من اليوم الموافق 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية.

على أن يصدر التحليل من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر، قبل السفر من القاهرة إلى كل من أبو ظبي وبودابست، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بكلا الدولتين، لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر.

وناشدت مصر للطيران عملاءها الكرام المسافرين إلى أبو ظبي وبودابست ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.