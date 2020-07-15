"مصر للطيران" تعلن تسيير 14 رحلة طيران خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، أن رحلات الشركة المتوقعة، اليوم الأربعاء، 14 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام - باريس- روما- ميلانو - لندن- جوبا - عمّان- نيويورك - الشارقة - تونس"، ورحلتين جويتين إلى "دبي وأبو ظبي"، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي.

وتتخذ سلطات المطارات جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو الجاري هي "أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين" بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 40 إلى 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكبا و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل، والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وأبوجا وكانو ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

وكان رشدي أوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالي الذي لا يتعدى 20 % من عدد الرحلات التي كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا، حيث كانت تشغل مصر للطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران لم تغيب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب، حيث قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في الفترة من 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت على متنها 29 ألف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية.