"عفيفي" رئيسا لقطاع الموارد البشرية بشركة "مصر للطيران"

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف محمد عفيفي عبدالوهاب للقيام بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصرللطيران، خلفًا للدكتورة غادة حماد.

وشغل محمد عفيفي منصب مدير عام تدريب الموارد البشرية، ثم مدير عام التخطيط وتطوير التدريب بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأصدر رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، قرارا بتكليف نادر دُحية للقيام بأعمال رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا لأيمن ثابت.

وشغل دُحية منصب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بقطاع التخطيط في الشركة.