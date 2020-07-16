روسيا: الاتهامات الهجمات الإكترونية محاولة لتشويه اللقاح الروسي لكورونا

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، اليوم، إن الاتهامات الموجهة لبلاده، بشأن تنظيم هجمات الكترونية على شركات الأدوية الغربية، محاولة لتشويه صورة اللقاح الروسي، الذي يمكن أن يصبح الأول من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد، في العالم.

وقال دميترييف في تصريحات له، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك"، "أعتقد أن هذه الواقعة محاولة لتشويه اللقاح الروسي من قبل أشخاص يخافون من نجاح روسيا، نظرا لأن اللقاح الروسي ضد الكورونا يمكن أن يصبح الأول من نوعه في السوق والأكثر فعالية".

يذكر أن المركز البريطاني للأمن الالكتروني سبق أن أعلن أنه يعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا للكشف عن هجمات الكترونية على شركات الأدوية وعلماء في عدة دول، ويرى المركز أن هذه الهجمات مرتبطة بروسيا، وأن قراصنة انترنت روس يحاولون اختراق المعلومات الخاصة بتطوير اللقاح ضد "كوفيد-19".

ووصف دميترييف هذه الاتهامات، بأنها غير مستندة إلى أي أدلة أو تأكيدات.