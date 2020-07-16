"الرئاسة": مصر تتعامل مع الجيوش الوطنية فقط لا الميليشيات المسلحة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بمشايخ القبائل الليبية يأتي في الإطار العام الذي أرساه السيسي في التعامل المصري مع القضايا الدولية والخارجية، فمصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة، وتتعامل فقط مع الجيوش الوطنية، كما أن مصر لا تتعامل مع أي جماعات ولكن تتعامل مع مؤسسات شرعية منتخبة ولها شرعية كاملة داخل الدول.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل مصر تحترم تمامًا الإرادة الحرة للشعوب وإنفاذ وتفعيل هذه الإرادة هو الأساس، كما أن مصر مع وحدة الأراضي للدول وعدم التقسيم، وتفعيل مبدأ المواطنة للجميع، ومشاركة جميع أفراد الشعب في أي دولة هو أمر يجب أن يسود.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الأولوية دائمًا وأبدًا في سياسة مصر الخارجية هي الحلول السياسية والمفاوضات والتحاور والتعاون والأخوة والنية الحسنة، من أجل الحفاظ على مقدرات وثروات الشعوب وأن تكون تلك الثروات للشعوب الحالية والأجيال القادمة، "دي كلها مبادئ وجدناها في كل مواقف لمصر في سياستها الخارجية".

وتابع: "دي مبادئ سامية جدا وغالية، نادرا أن تكون موجودة في هذا الزمن، السيسي أرساها خلال السنوات السابقة، وقال مصلحة ليبيا أولا، لا مطامع لداخل ليبيا، وده كررها كثيرا، وقال إن السلام والمفاوضات على مدار 6 سنوات كان فيه فرصة للأخوة في ليبيا للمسار السياسي ومسار المفاوضات، مصر كانت ضد أي تصعيد".

وواصل :"الموقف المصري واضح جدا ومبرر جدا، وهناك سوابق تاريخية على هذا في كل العالم في هذا المجال، الحافظ على أمن الدولة والأمن القومي للدولة والشعب المصري أولوية ورسائل السيسي اليوم عميقة جدا رغم أنها سلسلة وواضحة".