باحث يوضح دلالات مقولة السيسي "مصر ستدخل ليبيا بطلب من أهلها"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن مصر ستدخل ليبيا بطلب من الليبيين، وستخرج منها بأمرهم، مضيفا: "أنا لا أقرأ من ورقة أو أقول كلاما مرتبًا، لكني أكلمكم كإنسان مسؤول وأنتم موجودون في ضيافة بلدكم مصر، ولن نخرج من ليبيا إلا بأمر منها".

وتابع: "المقابل الذي نريده هو الاستقرار والسلام لكم ولليبيا، فنحن مصير مشترك، ودائمًا ما واجهنا التحديات والاستعمار بشكل واضح، وهذا الأمر لن يتغير".

الدكتور خالد محمود، الباحث في الشان الليبي، قال إن مصر لا تتدخل في الشؤون الدول الأخري، وأن طلب المساعدة المصرية بناء على طلب القيادات الشعبية الليبية والبرلمان الليبي، وهو جهة شعبية وله سلطة عقد المعاهدات بما يخدم مصلحة بلاده.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتصريح الرئيس السيسي يدل أن مصر تعمل على مساعدة هذه الدول في التحديات بالطرق السلمية حتى تستطيع تقرير مصيرها بنفسها.

وتابع الباحث في الشان الليبي، أن الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن المساعدات المصرية أنها تكون في إطار "إذ دعت الحاجة إلى ذلك" أو إذا "اقتضى الأمر ذلك"، مشيرا إلى أن الحلول التي تقوم بها مصر لحل الأزمة الليبية تكون بناء على طلب وترحيب من الجهات الشرعية بها.

وأكد الباحث أن مصر تسعى لاستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات حتى في القضايا الإقليمية، حيث تعتمد على الحوار والحكمة، مضيفا أن مصر أيضا جاهزة لأي حل عسكري فهي على أتم الاستعداد لأي سيناريو.