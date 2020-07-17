نائب رئيس مجلس القبائل الليبية: فوضنا السيسي تفويضا كاملا

أكد الشيخ علي بركة التباوي، نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومشايخ ليبيا، على أن ليبيا ومصر شعب واحد وأمن واحد ودولة واحدة.

وقال "التباوي"، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عرضته فضائية "DMC": "تاريخيا ليبيا ومصر شعب واحد وأمن واحد وجيش واحد وأمن قومي واحد".

وأوضح "التباني"، أن القبائل الليبية اجتمعت في قبائل ترهونة وشكلوا المجلس الأعلى لقبائل ومشايخ وأعيان ليبيا، وأعلنوا عدم الاعتراف إلا بشرعية مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد انهم يدعمون القيادة بكل قوة وأعلنوا الجهاد أمام الله وأمام الليبيين وأمام التاريخ، مشيرا إلى أن التدخل التركي جعلهم يطلبون من القيادة المصرية التدخل، مضيفًا: "عندنا ثقة بعد الله في الرئيس السيسي وفوضناه تفويضا كاملا بالتدخل العسكري في ليبيا".