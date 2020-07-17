"البيان" الإماراتية: أطماع أردوغان ستصطدم بجدار "ليبي عربي"

أكد صحيفة "البيان" الإماراتية، أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ستصطدم بجدار ليبي عربي وليس جدارا ليبيا فقط، مشيرة إلى أن حماية ليبيا من العدوان أصبحت معركة وطن ومعركة كل العرب الحريصين على إنقاذ هذا البلد من براثن الإرهاب والفوضى.

وقالت الصحيفة، فى افتتاحتها اليوم، تحت عنوان "جدار ليبي وعربي لمواجهة أطماع تركيا"، إن أطماع وأحلام العثمانية الجديدة ستنكسر على حدود سرت، فالجيش الليبي سيبقى الطود الشامخ والصخرة، التي تتحطّم عليها كل خطط من يتجرأ ويعتدي على أرضه وشعبه، ولا بد من الإشارة إلى أن الجيش الليبي يستمد قوته من تقنين تحركاته ودفاعاته، ومن دعم شعبي كبير منحه القوة والتصميم والعزيمة لمجابهة الاحتلال التركي.

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي أيضا مسؤولياته من حيث حماية حقوق شعوب العالم وحقها في الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، من نفوذ وإرهاب دول استعمارية، أباحت القتل والتدمير، لتحقيق مطامعها.

واختتمت "البيان" قائلة إن الليبيين، الذين سطروا خلال الأيام الماضية ملحمة وطنية من خلال التفافهم القوي مع الجيش لمواجهة نوايا تركيا في احتلال بلادهم، عليهم عدم تبديد الفرصة المتاحة حاليا لاستكمال الخطوات اللازمة للدفع بالحل السياسي الذي سيكبل كل خطوات تركيا في التوسع، من خلال العمل الدؤوب على تسوية سلمية لأزمة بلادهم.