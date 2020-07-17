الراعي: انتخابات "الشيوخ" رؤية مدروسة تهدف لصالح مصر الوطني

قال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعي أستاذ الإدارة المساعد بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والزائر بالأكاديميات العسكرية والشرطية، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 المزمع التصويت عليها يومي 11 ، 12 أغسطس المقبل بإشراف قضائي، قد يثير تساؤلات منطقية لدى المواطن أبرزها لماذا الإسراع الزمنى فى إقرار ذلك؟، وما هو الدور الجديد لاختصاصات مجلس الشيوخ؟ وما هو عدد أعضائه وكيفية انتخابهم ومدته؟ وما هو نطاق الدوائر الانتخابية له؟

وأضاف الراعى لـ"الوطن"، أن تحليل ذلك أنه رؤية مدروسة تهدف لصالح مصر الوطني، وتعتمد على عناصر منها، الأبعاد والتحديات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومى لا سيما الإقليمية والمتسارعة زمنيا، وأبرزها ملفات ليبيا وسد النهضة وأيضا الإرهاب وكورونا وغيرها.

وأوضح الراعي أن الدعم الأبرز فى مواجهة تلك المخاطر مزيد من الاستقرار والتماسك المجتمعى بالجبهة الداخلية مدعوم بظهير شرعى لممثلى الشعب بمجلسى الشيوخ والنواب، وذلك بتفعيل مجلس الشيوخ لممارسة اختصاصاته نفاذا للمواد 248، 249، 253 من الدستور، وخاصة مع اقتراب انتهاء الفترة الدستورية لمجلس النواب، والتزامن فى تنامى المخاطر الإقليمية وما قد يستدعى ذلك من اتخاذ إجراءات.

واستطرد الراعى أن القيادة السياسية وفريق العمل والمؤسسات الرسمية المعنية التى تبذل قياداتها وكوادرها البشرية جهودا مضنية معلنة تنسيقا والكيانات المرتبطة من أجل نجاح الأهداف جميعا يعملون فى ظل أجواء غير طبيعية، ونظرا لتلك الضغوط والتحديات وعنصر الزمن ووجود الخطأ النسبى البشري وكورونا وعيد الأضحى المبارك وغيرها، فمن الوارد التأثير سلبيا على فاعلية معدلات التصويت وأخرى.

وقال الراعى إن دور الأحزاب والإعلام وغيرهم ضرورى فى عملية تنمية الوعي والتثقيف للمواطنين بالانتخاب والتصويت وما يشملها، ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ولا تقل نسبة المرأة عن 10% من إجمالي المقاعد، ويتكون المجلس من مائة بالتعيين ومائتين بالاقتراع العام السري المباشر، يختار الناخبون مائة منهم بنظام القائمة المغلقة المطلقة وفقا لعدد 4 دوائر انتخابية بكل قطاع يضم عددا من المحافظات، والمائة الأخرى بالنظام الفردي فى عدد 27 دائرة وفقا لنصاب كل محافظة من الأعضاء، ولا يجب على الناخب اختيار عدد من المرشحين أقل أو أزيد من المحدد لكل محافظة وإلا أصبح الصوت باطلا، والدائرة الانتخابية هى المحافظة كاملة.

وانتهى الراعي إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور والقانون متعددة ومنها، دعم السلام المجتمعي، وإبداء الرأى فى تعديل مادة أو أكثر من الدستور ومشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات ومعاهدات الصلح والتحالفات وحقوق السيادة، وسوف يعمل المجلس بلائحة مجلس النواب إلى حين إقرار لائحة خاصة بالشيوخ، ومدته خمس سنوات.