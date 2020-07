بعد اختياره ضمن كلاسيكيات كان.. معلومات عن فيلم Get Out Your Handkerc

فيلم Get Out Your Handkerch عرض لأول مرة 17 ديسمبر 1978، وهذا العام اختاره مهرجان كان السينمائي ضمن تشكيلة الإصدار السابع عشر من كلاسيكيات المهرجان.

وGet Out Your Handkerch كتبه وأخرجه، برتراند بلير، ومن بطولة جيرار ديبارديو، كارول لور وباتريك ديواير.

وGet Out Your Handkerch فيلم دراما، كوميدي رومانسي، ناطق باللغة الفرنسية، وحصد عددا كبيرا من الجوائز.

وفي عام 1979، حصد الفيلم جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي، ونافسه وقتها أفلام، Belyy Bim Chernoe ukho، و Die gläserne Zelle، و Magyarok، و Viva Italia!.

وترشح فيلم Get Out Your Handkerch لجائزة جولدن جلوب لكنه لم يحصدها، وحصد جائزة أفضل فيلم في الجمعية الوطنية لنقاد السينما.. بالإضافة لعدد من الجوائز الأخرى.. بحسب موقع IMDB.

ومخرج الفيلم برتراند بلير، ولد في فرنسا، 14 مارس 1939، وخلال مسيرته الفنية كتب 24 فيلما، وأخرج 20 آخرين.

وأول فيلم أخرجه برتراند بلير كان الوثائقي Hitler - Never Heard of Him عام 1963، وآخر فيلم أخرجه كان Heavy Duty عام 2019.

وترشح برتراند بلير لعدد من الجوائز، منها ترشح لجائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي عام 1996 عن فيلم Mon homme لكنه لم يحصدها.

وترشح 4 مرات لجائزة السعفة الذهبية من كان السينمائي، عن أفلام Beau pere عام 1981، و Tenue de soirée 1986، و Trop belle pour toi 1989، و Les côtelettes عام 2003.

وحصد برتراند بلير الجائزة الكبرى للجنة التحكيم بكان السينمائي عام 1989 عن إخراجه فيلم Trop belle pour toi.. بحسب موقع IMDB.

وترشح 14 مرة لجوائز César، وحصدها 5 مرات، وحصد جائزتان من مهرجان فينيسيا السينمائي.. وجائزة من مهرجان موسكو السينمائي الدولي بالإضافة لعدد آخر من الجوائز.