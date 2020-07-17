6 مرشحين لـ"التجمع" على الفردي بانتخابات "الشيوخ" و3 في القائمة

أكد النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، أن الحزب لم يحدد حتى الآن عدد مرشحيه على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، ونتواصل باستمرار مع كل أمانات الحزب في المحافظات للاستقرار على المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشح غدا.

وقال عبدالعال لـ"الوطن"، إن الحزب سيدفع بمرشحين من ذوي الخبرة والكفاءة التي تتناسب مع طبيعة عمل مجلس الشيوخ الاستشارية، ونتعاون مع جميع القوى الوطنية سواء في الانتخابات أو في القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة.

وكشف مصدر من داخل حزب التجمع لـ"الوطن"، أن الحزب سيدفع بـ6 مرشحين في الدوائر الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بجانب 3 مرشحين تم الدفع بهم في قائمة من أجل مصر التي تضم 11 حزبا.