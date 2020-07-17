فودة يضع اللمسات النهائية بـ"ممشى أهل مصر" وشارع حي النادي غدا

قال اللواء نادر حنفي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، سيجري جولة تفقدية بمدينة الطور غدا السبت لوضع اللمسات النهائية لمشروعات تنموية وخدمية عدة بالمدينة نهاية هذا الشهر، بتكلفة تتعدى 100 مليون جنيه.

أضاف حنفي، أن أهم المشروعات "ممشى أهل مصر" بتكلفة 25 مليون جنيه، وتطوير الكورنيش بطول 5 كيلو مترات بتكلفة 20 مليون جنيه إلى جانب توسعة الطريق من الشاطئ العام وحتى مبنى المحافظة بتكلفة 15 مليون، شارع 306، إلى جانب ازدواج شارع حي النادي بطول 1200 متر وبتكلفة 11 مليون جنيه.

وقال إن مسجد الوراء سيجرى افتتاحه نهاية الشهر الجاري بحضور وزير الأوقاف، مشيرا إلى أنه جرى إسناد أعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية والميادين والتحميل إلى شركة المقاولون العرب بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المحافظ، قرر عمل ميدان رئيسي بجوار الشاطئ، وتزويد الطور بنحو 100 نخلة لتحميل المدينة.

في السياق نفسه، قال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه جرى الانتهاء من تركيب أبراج الإنقاذ الموجودة على الشاطئ بجوار ممشى أهل مصر أسوة بشاطئ الفيروز.

ولفت إلى أن المشروعات المستهدف افتتاحها، الهدف منها تطوير المدينة لتصبح تناسب جامعة الملك سلمان وهي أول صرح تعليمي جامعي في جنوب سيناء.