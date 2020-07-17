بينهم 11 سيدة.. الكشف على 70 مرشحا محتملا لانتخابات "الشيوخ" بالشرقية

قالت الدكتورة إيناس حمدي مدير القومسيون الطبي بمحافظة الشرقية، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 70 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مشيرة إلى أن من بين المرشحين 11 سيدة.

وأوضحت "حمدي"، أنه جرى تخصيص لجنتين لتوقيع الكشف على المرشحين المحتملين للتأكد من عدم إصابة اي منهم بأي أمراض تتعارض مع الترشح من الناحية النفسية، بالإضافة إلى التأكد من عدم تعاطي أي منهم مواد مخدرة أو الكحوليات.

وأشارت إلى أنه يجري سحب العينات بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، على أن يجري معرفة النتيجة خلال 72 ساعة، ويسبق ذلك حصول المرشح المحتمل على إخطار بتوقيع الكشف عليه لتقديمه إلى لجنة الانتخابات ثم يحصل على النتيجة النهائية فور صدورها.

وأضافت أنه يجري توقيع الكشف الطبي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

ولفت إلى الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي عند الدخول بخلاف الإرشادات، المطبوعة على الملصقات والمسموعة أيضا.