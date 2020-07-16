إصابة مساعد شرطة بطلق ناري في الشرقية

أصيب مساعد شرطة بطلق ناري في الكتف وذلك في مشاجرة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بإصابة "ر . م" مساعد شرطة بطلق ناري في الكتف على أيدي آخرين، وإصابة "ن . ا" أمين شرطة بكسور وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية ناحية قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم.

وقال مصدر أمني لـ "الوطن"، إن الواقعة حدثت بسبب مشاجرة وأصيب الأول بطلق ناري بالكتف وحالته مستقرة، فيما أصيب الثاني بكسور إثر اصطدام الدراجة البخارية بحائط، مضيفا أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتحرر محضر بالواقعة.