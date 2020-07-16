افتتاح غرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الشرقية

افتتحت وزارة الداخلية، غرفة المراقبة المركزية المطورة بإدارة مرور الشرقية والتي تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة والمراقبة (أمنية – مرورية) لكل الميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة والأكمنة الحدودية لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية بنطاق المحافظة وتحقيق أعلى معدلات الأمن على الطرق لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وجرى تزويد غرفة المراقبة المركزية المطورة بأحدث الوسائل التكنولوجية وكاميرات المراقبة الحديثة، حيث يتمّ إدارة الأعمال بالغرفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة من قبل عناصر بشرية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورصدّ أي مخالفات أو معوقات مرورية ومتابعة انتشار الخدمات المرورية بكل المحاور للعمل على إزالة أي أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدوها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية بهدف رفع كفاءة العمل داخل كل قطاعات الوزارة لتقديم "أفضل خدمة للمواطنين".