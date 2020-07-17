الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع عدة شركات بشأن لقاحات "كوفيد 19"

قال مصدران في الاتحاد الأوروبي اليوم، إن التكتل يتفاوض على اتفاقات مسبقة مع شركات أدوية لشراء لقاحات محتملة للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأضافا في تصريح لوكالة "رويترز" أن شركات الأدوية هي "مودرنا" و"سانوفي" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركتي التكنولوجيا الحيوية "بيو إن تيك" و"كيورفاك".

وأوضحا أن الاتحاد يناقش مع الشركة الأمريكية العملاقة "جونسون آند جونسون" شراء 200 مليون جرعة من لقاحها المحتمل، وأن إمدادات أخرى قد تكون متاحة أيضا منه.

وصرح المصدران بأن المفوضية الأوروبية أطلعت وزراء الصحة في دول التكتل على المعلومات عن المحادثات الجارية في اجتماع في برلين يوم الخميس 16 يوليو.

ووفقا لـ"رويترز" فإن أكثر المحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي تقدما هي مع شركتي "جونسون آند جونسون" و"سانوفي"، في تأكيد لتقرير نشر في يونيو، وأشار إلى أن التكتل يناقش بالفعل تفاصيل بشأن عدد الجرعات المطلوب.

من جهته، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة: "نجري محادثات مع عدد من الشركات بشأن لقاحات محتملة لـ"كوفيد-19"، لكنه أحجم عن التعليق على إجراء محادثات مع شركات بعينها إذ أن المفاوضات سرية.

وتأتي تلك المحادثات بعدما عقدت 4 دول في الاتحاد الأوروبي صفقة في يونيو مع "أسترازينيكا" لشراء 400 مليون جرعة مسبقا من لقاحها المحتمل للوقاية من "كوفيد-19"، ستكون من حيث المبدأ متاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27.