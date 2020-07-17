"بلومبرج" الأمريكية تسلط الضوء على لقاء السيسي وشيوخ القبائل الليبية

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء، اليوم، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء مع شيوخ القبائل الليبية.

وركزت "بلومبرج" في تقريرها على تأكيد السيسي، أن الجيش المصري قادر على تغيير مسار الصراع في ليبيا، إذا سعت القوات الموالية لحكومة "السراج"، إلى الاستيلاء على مدينة رئيسية مثل سرت.

وأوضح التقرير، أن السيسي أكد أنه يفضل الحل التفاوضي، لكنه استدرك أن مصر، ستقف في مواجهة الإجراءات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الليبي والمصري، وأمن المنطقة ككل.

وتابع التقرير، أن مؤسسة الرئاسة المصرية، قالت إن ممثلي القبائل الذين اجتمعوا في القاهرة، جددوا دعوة و"تفويض" مصر لحماية الشعب الليبي، وأن السيسي قال في تصريحات، قطعها هتافات "زعماء القبائل الليبية"، إن الجيش المصري لن يدخل ليبيا، إلا إذا طلب منه شعبها، ولن يغادر إلا عندما يأمرون بذلك.

ولفت التقرير، إلى أن السيسي، أكد أنه ليست لديه مشاكل مع زعماء الغرب الليبي، في إشارة إلى حكومة "السراج"، لكنه أكد في الوقت ذاته، أن مصر مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمواجهة التهديدات في ليبيا، مضيفا أنه لن يسمح للميليشيات بالاقتراب من الحدود المصرية.

وتابع التقرير، أن السيسي في وقت سابق، أكد أن مدينة سرت تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مع تشجيع الأطراف على السعي لتحقيق السلام، كما رحب المشرعون الليبيون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالتدخل العسكري المصري، إذا لزم الأمر.

وأضاف التقرير، أن مدينة سرت كانت في قلب الأحداث الكبرى خلال سنوات الصراع في ليبيا، منذ عام 2011.