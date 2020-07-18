23 إجمالي المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" في أسيوط

تواصل اللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ في محافظة أسيوط، برئاسة المستشار أسامة السمان رئيس محكمة أسيوط ورئيس اللجنة المشرفة، تلقي طلبات المرشحين وسط إجراءات احترازية مكثفة تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت مصدر في اللجنة، إلى أنّ عدد من تقدموا بأوراقهم حتى نهاية أمس، بلغ 23 مرشحا، سواء فردي، أو حزبي، أو فردي مستقل لافتا إلى أن اليوم آخر موعد تلقى أوراق الترشيح

ومن أبرز المرشحين النائب السابق العقيد محمد الصحفي، والعقيد محمد عبد السلام ، الدكتور علي سيد وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، ومجدي سليم سكرتير عام أسيوط السابق، وحمادة قرشي عضو مجلس الشورى السابق، وعصام بركات وكيل وزارة بالضرائب سابقا.

كانت اللجنة بدأت عملها صباح السبت الماضي، بمقر محكمة أسيوط ووضعت بعض الشروط والإجراءات الاحترازية من بينها ارتداء الكمامة الطبية كشرط لدخول المقر، وحضور المرشح منفردا دون اصطحاب أي مرافقين، واتباع قواعد التباعد في الانتظار والجلوس بمسافة لا تقل عن متر واحد، والالتزام بالتنظيم العددي والعلامات، بناء على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.