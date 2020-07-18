روما السينمائي يكرم الراحل إنيو موريكوني.. ويعرض وثائقي عن توتي

أعلن مهرجان روما السينمائي الدولي، عن انعقاد دورته في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر، ليضم العديد من الأفلام التي كانت ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي 2020، بحسب موقع Variety.

وسيعرض بالمهرجان مجموعة أفلام منها الوثائقي "اسمي فرانشيسكو توتي"، عن لاعب نادي روما المعتزل فرانشيسكو توتي، كما سيتم تكريم الموسيقار الإيطالي الراحل إنيو موريكوني.

كما تم إنتاج الوثائقي من قبل وThe Apartment وWildside وشركاء آخرين بما في ذلك Amazon Prime Video.

أخرج فيلم "توتي" أليكس إنفاسيلي الذي قام سابقًا بإعداد بعنوان "S is for Stanley"، عن سائق المخرج ستانلي كوبريك الإيطالي، والذي تم توزيعه بلاد مختلفة.

يذكر أن بعض المهرجانات الفنية أعلنت عن بعض من برامجها، سواء إن كانت أون لاين أو بشكل حي.

وأعلن أمس مهرجان تورونتو السينمائي الدولي TIFF، عن تكريم الممثلة كيت وينسلت بجائزة Tribute في الدورة التي تحمل رقم 45، والتي ستقام من يوم من 10 إلى 20 سبتمبر، أون لاين.

كما كشف مهرجان كان السينمائي، عن تشكيلة الإصدار السابع عشر من كلاسيكيات كان، وهي مجموعة مخصصة لأفلام التراث والأفلام الوثائقية التي تشكل جزءًا من الاختيار الرسمي لكان السينمائي، وتضم قائمة هذا العام 25 فيلما روائيا و7 أفلام وثائقية.

كما تقرر إقامة مهرجان شانغهاي السينمائى الدولي في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، ولكن بدون أجانب.

كما حدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس المقبل.

كما أعلن مهرجان لوميير السينمائي، تكريم كل من الثنائي السينمائي البلجيكي، جان بيار داردين، وأخيه "لوك"، بتسليمهما جائزة لوميير الفخرية هذا العام.