قبل ساعات من إغلاق باب التقدم.. 22 مرشحا محتملا لمجلس الشيوخ بالأقصر

فتحت محكمة الأقصر الابتدائية صباح اليوم السبت، أبوابها في اليوم الأخير لاستقبال لجنة تلقى طلبات الترشح بمجلس الشيوخ، والتي بدأت يوم السبت الماضي 12 يوليو الجاري، وبلغ عدد المتقدمين حتى الآن 22 مرشحًا محتملًا.

ومن جانبه، قال المستشار أيمن هدهد، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، إن اللجنة تعمل بصورة طبيعية من التاسعة صباحًا يوميًا من السبت الماضي 12 يوليو وتنهي عملها اليوم 18 يوليو الساعة الخامسة مساءً، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث استقبلت حتى الآن 22 مرشحًا محتملًا.

وأضاف "هدهد"، أن اللجنة تستقبل المتقدمين وتفحص أوراقهم وكافة المستندات اللازم مراجعتها، وترسل إلى لجنة الفحص للتأكد من توافر واستيفاء كافة الشروط، ومن ثم قبول الطلبات من عدمه.

وبدأت اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المحاكم الابتدائية، ولمدة أسبوع في تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، ويُشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.