محافظ الغربية: حملات وقائية وتطهير المواقع الثقافية للوقاية من كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته باستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المواقع والمراكز الثقافية لاستقبال الرواد والزائرين والمشاركين فى الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للوقاية من كورونا.

وشدد محافظ الغربية في تعليماته على ضرورة الالتزام بالتباعد ومنع أماكن الزحام والتكدسات حفاظًا على أرواح المترددين لتأمين المواطنين.

وتلقت هيئة قصور الثقافة بالمحافظة توجيهات رئيس الهيئة بضرورة تنفيذ تلك الإجراءات، ومراعاة إقامة الأنشطة بنسبة حضور لا تتعدى الـ 25% من المكان المخصص به إقامة الفعاليات.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية، وضع علامات إرشادية في أماكن ظاهرة بجميع أنحاء الموقع لتنظيم دخول وجلوس الرواد والمترددين، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل قاعات الأنشطة والمكتبات، مع الاستمرار في تقديم أنشطة الطفل "أون لاين".