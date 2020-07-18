صور.. إزالة تعديات على أراضي الدولة واسترداد 200 فدان بسيوة

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، عن تنفيذ قراري إزالة أرقام 2 و 22 بمركز ومدينة سيوة بمساحة 100 م2 و مساحة 70 م2 مباني بمنطقتي السلام، والشحايم، بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارة الزراعية والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة.

واستردت الأجهزة التنفيذية بسيوة 200 فدان بقرية أبو شروف بواقع طلب تقنين لم تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين، ولم يُتعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة.

وقال "الحصيوي" إنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.