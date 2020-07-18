تسليم 31 فندقا بـ6 محافظات شهادة السلامة الصحية

أكد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، تسلم 31 فندقا، بـ6 محافظات، نهاية الأسبوع الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ولفت "العاصي"، إلى أن الفنادق في محافظات: "البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس"، وذلك استمرارا لعمل لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، ومرورها على المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة، لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي نوبيا، والبارون بالاس، ونيمو، وريفيرا بلازا ريزورت، وكاربيان وورلد سومه باي، و12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي ريجنسي، ورويال نعمه باي، وريحانة ريزورت، وشارم برايد، ومكسيم جاردن، وايلاند فيو، وهيلتون شاركس باي 2، وقمر سينا، وشارم ان قمرين، وبالما دي شرم، وسكاروس، ونعمة ان، و4 فنادق بمحافظة الأقصر هي هيلتون، وابروتيل، وشادي، وقديس.

بالإضافة إلى 6 فنادق بالقاهرة الكبرى هي سكرابيه، وزايد، وسويس إن، ورويال داي أكتوبر، والنبيلة، وسانتانا، و3 فنادق بمحافظة مطروح والساحل الشمالي وهي بلومار، وأوشن بلو، وريفيرا بالاس، وفندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس هو فندق مارينا وادي دجلة.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية، وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن، إلى 572 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش، تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.