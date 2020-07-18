واعد فرد الأمن بأكونت فتاة مزيف.. وسرق ماكينة صرف الشركة (تفاصيل)

توصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من محام وكيلاً عن شركة لنقل الأموال، يتهم عاملين بالشركة وفرد أمن "يتبع إحدى الشركات" بالاستيلاء على 699 ألف جنيه من ماكينة صراف آلي متنقلة تابعة لأحد البنوك، "موضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف رواتب العاملين بالشركة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فرد أمن إداري - مُقيم بمحافظة قنا.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة المبالغ المالية من خزينة الماكينة من داخل السيارة، وفي سبيل تنفيذ مخططه أعد مفتاحين "أحدهما خاص بخزينة ماكينة ATM استولى عليه من أحد الفنيين حال تغذية الماكينة"- والثاني خاص بباب السيارة والذي سبق وأن استخرج نسخة منه حال عمله عليها، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم إحدى الفتيات، تواصل من خلالها مع فرد الأمن الإداري المعين لحراسة الماكينة، وأهمه بكونه فتاة واتفق معه على التقابل، وعقب مغادرة فرد الأمن المكان توجه إلى الماكينة وفتح السياة والماكينة واستولى على المبالغ المالية، وفر هارباً.

جرى بإرشاد المتهم، ضبط 670 ألف جنيه، و3 أجهزة كهربائية، وهاتف محمول، من متحصلات المبلغ المستولى عليه، وكذا المفتاحين المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.