ضبط مدير مخبز استولى على 83 طن دقيق بنصف مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، تلاعب مدير مسؤول عن مخبز بلدي، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، في كميات الدقيق المنصرفة للمخبز، ببيعها بالسوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح دون إنتاج خبز فعلي.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه.

وتبين تصرف المذكور في 1673 جوالا من الدقيق البلدى زنة الواحد (50 كيلو جرام) بإجمالي 83,650 طن، بتاعها في السوق السوداء، كما جرى ضبط 37 بطاقة تموينية للمواطنين. وبلغت القيمة النقدية للدقيق المستولى عليه 453801 جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.