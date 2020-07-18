ضبط 468 كيلو دواجن فاسدة داخل محل مشويات غير مرخص في التجمع

تمكّنت إدارة شرطة التموين بمديررية أمن القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (مسؤول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على 468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها".

كما ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول (مسؤول عن مخبز سياحي وعامل بذات المخبز)، لإدارتهما المخبز "دون ترخيص" وقيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على (59 جوال دقيق بلدي "مدعم" بإجمالي وزن 3.950 طن).