بعد اختيار "الطرفة" ضمن الأفضل عالميا.. 5 فنادق ومنتجعات صديقة للبيئة بمصر

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن اختيار فندق "الطرفة" البيئي بواحة الداخلة، ضمن أفضل 24 فندقا على مستوى العالم من حيث الإطلالة على الطبيعة المحيطة.

ويعد الفندق واحدًا من أهم المنتجعات البيئية بالواحات، وهو مصمم بالكامل من خامات البيئة المحيطة به على مساحة 50 فدانًا بواحة الداخلة، ويضم غرفًا وجناحًا للإقامة ويتميز بالطابع البيئي الواحاتي، بالإضافة إلى خدماته الفندقية.

وبخلاف فندق الطرفة، تستعرض "الوطن" عددا من الفنادق صديقة البيئة في مصر على النحو التالي:

فندق أدرير أميلال

ويقع الفندق في صحراء سيوة المصرية التي تبعد حوالي 300 كم عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح، وهو فندق رملي يحتوي على 40 غرفة بها ديكور مستوحى من حياة سكان صحراء سيوة، إذ لا توجد بالفندق كهرباء ولا هواتف في الغرف، كما يمنع استخدام الهواتف النقالة في الأماكن العامة، وتستخدم الشموع للإنارة ليلا.

والفندق جدرانه مصنوعة من الملح، وأبوابه ترابية تمتص الحرارة في النهار ثم تعكسها في الليل لتمنح الدفء، وتحيط به 7 بحيرات ملحية وأشجار زيتون على امتداد 25 كم.

ومصدر الطعام هو الخضار الطبيعي المقطوف من حديقة الفندق، التي تغطيها ظلال أشجار النخيل، ومصدر الإضاءة هي الشموع، ولا يسمح باستخدام الهاتف النقال إلا في غرف النوم فقط.

فندق ديزرت لودج

والفندق يعد من أجمل الفنادق بمحافظة الوادي الجديد تم بناؤه على تبة كبيرة "جارة" لذلك يطلق عليه أهالي القصر فندق الجارة، ويعتبر أعلى فندق بالمحافظة.

فندق ديزرت لودج تم تصميمه على النمط التقليدي للعمارة المحلية ويقع على منحدر، ويتميز بمنظر رائع ويقع على قرية ملكية فريدة محاط بالكثبان الرملية، كما أنّه يعتبر من التراث التاريخي بالإضافة إلى القرى التي تنتمي إلى واحة الداخلة، ويوجد به 32 غرفة مكيفة الهواء وتم تصميمها على طراز رائع، وتطل الغرف على منظر الجبال أو على القرية.

قرية بساطة

قرية بساطة أول منتجع بيئى بسيناء، تقع بمنطقة رأس برقة، وتبعد عن نويبع 3 كيلو مترات وعن طابا 40 كيلو مترًا، وعن القاهرة 450 كيلو مترًا.

إذ تعتمد القرية على فكرة التبادل الحضاري ومقومات الطبيعة، حيث تحتوي على شاليهات من البوص وسعف النخيل، مع تقديم الأكلات البدوية، والاعتماد في الإنارة على مولدات الكهرباء والإضاءة الخافتة.

الطرفة لودج

ويعد الفندق واحدًا من أهم المنتجعات البيئية بالواحات، وهو مصمم بالكامل من خامات البيئة المحيطة به على مساحة 50 فدانًا بواحة الداخلة، ويضم غرفًا وجناحًا للإقامة ويتميز بالطابع البيئي الواحاتي، بالإضافة إلى خدماته الفندقية.

فندق البدوية

يعد فندق البدوية بواحة الفرافرة من أشهر وأجمل الأماكن البيئية، فهو ليس بمثابة منتجع بيئي فقط، وإنما بمثابة مدخل لمحمية الصحراء البيضاء، وهو عبارة عن مبنى تقليدي من الطوب اللبن مع وسائل راحة عصرية، ويختلف قليلًا عن المنتجعات البيئية الأخرى؛ لأنه يجمع بين الحداثة وبيئة الواحات الطبيعية.

منتجع الكرم البيئي

منتجع الكرم البيئي من أفضل أماكن في سيناء التي تعتبر منتجع بيئي، فقد تم بناؤه من مواد طبيعية من أحجار سانت كاترين، كما تم مراعاة بساطة وجمال التصميم بالإضافة إلى كرم الضيافة ودفء الترحيب من القائمين على المكان.

إذ يعتمد المنتجع على استخدام أبسط الإمكانيات بهدف تقليل الآثار السلبية على البيئة المحيطة منها عدم وجود كهرباء ولكن يتوافر سخانات مياه شمسية ودورات مياه ذاتية التحليل ومطبخ ومطعم جميع مكوناته من الأخشاب‏.