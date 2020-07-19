12 خطوة لتطوير شق الثعبان لتكون أبرز قلاع الرخام في العالم

قال اللواء ابراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة اتخذت عدة خطوات لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون إحدى قلاع تصنيع الرخام فى العالم وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف عوض لـ"الوطن"، أن المنطقة تتكون من 3 مناطق هى كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 ملايين متر مربع بطول واجهة على الاتوستراد 1.8 كم وتشتمل على 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام وتصدر الرخام لـ118 دولة، ويعمل بمنطقة شق التعبان ما يقرب من 45 ألف عامل من العمالة المباشرة ويقترب من مثل هذا العدد عمالة غير مباشرة، لافتا إلى أن أبرز الخطوات التى اتخذتها المحافظة لتطوير المنطقة وانتشالها من الإهمال والتهميش الذى طالها سنوات تتمثل فى التالى..

- إنشاء شركتين مساهمتين بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة على إنتاج وتصنيع الرخام.

-تأسيس مدرسة ومعهد فني متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة.

-تحويلها إلى مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت.

-إنشاء مصنع لتدوير وتصنيع مخلفات الرخام وفقا لأحدث التقنيات بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان

-اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة، أما البروتوكول الثانى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- إنشاء شركة مساهمة مصرية لإدارة وتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان.

- العمل على زيادة الإنتاج وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل جديدة

-إعداد دراسة تسويقية للمشروع لتكون نواة لجذب المستثمرين فى هذه المنطقة.

-تحديد نوعية المشروعات المراد تنفيذها وتحقيق العائد المنشود منها.

-قيام لجان التقنين المختصة والمشكلة بمحافظة القاهرة باتخاذ إجراءاتها القانونية، لتلقي طلبات تقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثي ـ ـ كوتسيكا ـ محمية وادي دجلة)

-استكمال أعمال توصيل المرافق وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء

-إنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطريق الدائري الإقليمي وطريق الأوتوستراد.