إعادة اعمار 121 منزلا في بني سويف بالتعاون بين الأورمان والبنك الأهلي

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم السبت، عن إعادة إعمار 121 منزل متهالك، وفرشها بأثاث كامل، للأسر الأكثر احتياجًا في قريتي السعادنة والشيخ هارون مركز بني سويف، وقرية بني عدى مركز ناصر، وقرية البهسمون مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التعاون مع البنك الأهلى المصري في اعمار القرى الأشد احتياجًا ببني سويف يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف لدعم تطوير العمل الأهلي والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق استراتيجة تنمية مستدامة تسعى من خلال حسن استثمار المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيرة فى القرى الأشد احتياجًا من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، لتمكينها من الحياة بشكل أفضل وليس مجرد تقديم مساعدة آنية فقط.

وأكد "شعبان" أن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة اعمار القرى الأشد احتياجًا ببني سويف، يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية وفرش المنزل بالأثاث اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.

واوضح أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا أطلقته الأورمان قبل سنوات، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى، مشيرًا إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفتره المقبلة مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن، والتي يتجاوز عددها 850 قرية موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.