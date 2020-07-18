"محلية النواب" عن قانون انتظار السيارات: "الكل في التشريع هيكون مرضي"

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ينهي عصر فوضى انتظار وتنظيم السيارات في الشوارع، حيث جاء القانون لمصلحة المواطن أولا، وكل من يعمل في ذلك القطاع: "الكل في التشريع ده هيكون مرضي".

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ذلك القانون، من شأنه إحداث حالة من التوازن في العلاقة المنظمة في ذلك العمل، ويحقق التنظيم الذي تنشده الدولة.

وأوضح أنه لا يوجد شئ في القانون باسم "سايس"، وهو لقب لم يكن موجودا على مستوى التشريع، لكنه كان متواجدا بشكل غير شرعي، فيما جاء ذلك التشريع، كمنظم للعمل حتى تتحمل الجهات الإدارية مسؤولياتها لممارسة مهامها بلا تخاذل في وضع تصميم بكل الشوارع.

وأكد أن هناك شوارع سيتم طرح انتظار المركبات بها بشكل مجاني للمواطنين، وأخرى بمبلغ معلن ومعروف للعامة، ويحقق مصالح كل الأطراف، سواء الشركات أو الأشخاص الاعتبارية، الذين سيحصلون على حق الاستغلال لتلك الشوارع وللمواطنين، مشيرا إلى أن هناك لجان يتم تشكيلها لوضع مخطط للشوارع الرئيسية والفرعية، والشوارع التي سيتم إتاحه الركنات بها مجانا أو بأموال معلومة.