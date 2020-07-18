"صلاح" يتبرع بكبائن تعقيم لمحافظة الغربية ومستشفى نجريج

تبرع اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدد من كبائن التعقيم لمحافظة الغربية ومركز شباب محمد صلاح ومستشفى نجريج ببسيون.

وقد استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، أسرة النجم بحضور والده صلاح غالي رجل الأعمال، وشقيقه نصر صلاح، وعدد من أصدقاء النجم، والمهندس أحمد عبد الحميد صديق صلاح، والمهندس محمد قورة المصمم للكبائن، والمهندس محمد عبد العليم.

وقال محافظ الغربية أإن النجم محمد صلاح أصبح رمزًا وقدوة حسنة للشباب، مقدمًا الشكر للاعب على ما يبذله من مشاريع خيرية لأهالي المحافظة.

وأوضح صلاح غالى والد اللاعب أن ابنه لن يتأخر أبدًا فى مساعدة الدولة المصرية في مواجهة أزمة كورونا، وكشف أنه تبرع بعدد من كبائن التعقيم لمركز بسيون، ونجح فى توفير أجهزة الأكسجين لأبناء قرية نجريج.

وقال المهندس محمد قورة، إنه صمم كبائن على أحدث طراز خصيصًا للنجم محمد صلاح، لمساعدة الدولة لمحاربة فيروس كورونا.