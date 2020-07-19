لاشين يكشف أسباب عدم عقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا

كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أسباب عدم عقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا، موضحًا أن الدوائر الانتخابية مختلفة للشيوخ عن النواب، وأنه لتلافي الأخطاء والطعون، ومن أجل عملية سليمة، كان الأفضل عدم إجراء الانتخابات للمجلسين مع بعض.

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الهيئة مستقلة تماما، ولا تتبع أي جهة، وأن محركها الوحيد هو أداء مهامها، والمطلوب منها على أكمل وجه، وفقا لصحيح الدستور والقانون.

وذكر أن هناك مساحة من الوقت كافي، حول مراحل الانتخابات، وأن قرار مجلس الشيوخ لم يكن متسرعا، أو مفاجئا، وأنه لم يكن يصح تأجيلها لأنه يعقبها مجلس نواب مباشر.