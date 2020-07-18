زايد عن مجابهة كورونا: كان لدينا قدرة استيعابية للمرضى في أصعب الظروف

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت بنفسها مدى اهتمام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد إجراءات الفتح، "بلاقي الناس قاعدة متباعدة، حتى لو في كافيه أو مقهى وقاعدين على نفس الطرابيزة بنلاقيهم لابسين ماسكات"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

وأضافت "زايد": "فيه ناس كتير في أماكن تانية مش بيعملوا كده، واللي مش هيلتزم بالوقاية هو اللي هيفقد فرصته في العمل، هو اللي يفقد مصدر العمل بتاعه، الدولة وقفت وقفة قوية جدا اقتصاديا وكان جزء من نجاح الدولة في مجابهة الفيروس، إن ملف كورونا مكنش صحة لوحدة، كان صحة واقتصاد".

وتابعت: "إزاي الدولة حافظت على الاقتصاد وحافظت على صحة المواطنين؟ ده شيء كويس جدا، لكن الحمد لله ماشيين بمعدلات كويسة، أعداد الإصابات عندنا تنخفض، وعندنا قدرة استيعابية، في أصعب الظروف كان عندنا قدرة استيعابية، وهناك كفاءات إنسانية لدى الأطقم الطبية في تعاملهم مع المرضى، لازم تنحكي ونتكلم ويوثق ما قام به الأطباء في تقديم الخدمة".