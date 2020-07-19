"انتخابات الشيوخ": 93 مرشحا لـ"مستقبل وطن" على "الفردي".. و30 لـ"الوفد والحركة الوطنية"

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن عدد المرشحين الذين تقدم بهم حزب «مستقبل وطن»، على المقاعد الفردية، بلغ 93 مرشحاً فى جميع محافظات الجمهورية، ودفع حزب الوفد بـ15 مرشحاً، ومثلهم لـ«الحركة الوطنية»، فيما تقدم «التجمع» بمرشح واحد على مقعد فى الشرقية، ودفع حزب «حماة الوطن»، بمرشحيه فى معظم المحافظات.

وقال المهندس حسام الخولى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب استكمل تقديم القوائم الأربعة لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، مشيراً إلى أن تشكيل القائمة من 11 حزباً سياسياً، يعتبر بداية قوية لأنها تجمع جميع الآراء المؤيدة والمعارضة، فالجميع ممثل من «مستقبل وطن»، حتى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وأضاف «الخولى» لـ«الوطن»، أن الشعب المصرى سيكون أمام قائمة تضم جميع الأطياف والأفكار، وهو ما حرص عليه حزب مستقبل وطن، خلال تشكيل هذا التحالف، وخلال جلسات التفاهم والتشاور التى تمت الفترة الماضية، لافتاً إلى أن مجلس الشيوخ المقبل يجمع كل الآراء الموجودة فى مصر، ما يعتبر نقلة نوعية.

"حماة الوطن" ينافس فى معظم المحافظات

وقال اللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن العدد النهائى لمقاعد الحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر، 5 مقاعد، كما دفع الحزب بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، فى معظم محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن عدد مرشحى الحزب على الفردى يزيد على 15.

وأضاف «عرفة» أن الحزب جزء من ائتلاف دعم مصر، وبناء عليه قرر المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمن التحالف الذى يضم أحزاب القائمة الوطنية، وهو تحالف انتخابى لخوض الانتخابات فقط، وفق النظام المقرر لإجرائها.

وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه من المفترض أن يبلغ عدد مرشحى الحزب على المقاعد الفردية قبل غلق باب الترشح، من 15 إلى 17 مرشحاً، حيث كان قد انتهى 10 مرشحين من تقديم أوراقهم والمستندات المطلوبة للجنة تلقى طلبات الترشح أمس الأول، مشيراً إلى أن لهم إلى جانب ذلك مقعدين داخل القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف «بدراوى» أن التنسيق بين أحزاب تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، وغيرها من الأحزاب سيتم عقب إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، حيث إنه سيتضح بشكل نهائى المرشحون عن كل دائرة ومن ثم يبدأ التنسيق بين الأحزاب، وفقاً لمراكز ثقل كل حزب بمرشحيه فى الدوائر المختلفة، حيث سيدعم بعضهم البعض.

وقال المهندس محمد فرج، أمين العمل الجماهيرى بحزب التجمع: «دفعنا بمرشح وحيد، على المقاعد الفردية، وهو منصور عبدالغنى عضو اللجنة المركزية للحزب عن دائرة محافظة الشرقية»، مشيراً إلى أن الحزب بعد مشاورات عديدة، تمكن من الدفع بهذا المرشح عن الشرقية التى تقع ضمن دائرة شرق الدلتا، التى لا يوجد لها ممثل للحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر، التى ستخوض الانتخابات. وأضاف أن الحزب سيخوض الانتخابات بـ3 مرشحين فى القائمة الوطنية، حيث دفع بفريدة النقاش عن محافظة القاهرة، وعمرو عزت عن الجيزة فى قائمة الصعيد، وأحمد شعبان عن الإسكندرية ضمن قائمة غرب الدلتا.

ومع غلق الهيئة الوطنية، باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، أمس، بدأ حزب الوفد الاستعداد لفترة الدعاية الانتخابية من خلال تدشين لجنة للتنسيق بين مرشحيه وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالعملية الانتخابية داخل مقر الحزب. وكشف مصدر وفدى لـ«الوطن»، أن الحزب حتى الآن استقر على الدفع بـ15 مرشحاً على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ، بجانب الـ6 مرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابى ضمن القائمة الوطنية الموحدة التى تضم 11 حزباً، مؤكداً أن الحزب سُيعلن عن أسماء المرشحين فى الدوائر الفردية بالمحافظات، عقب غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح، وسينسق مع الأحزاب الأخرى.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، تشكيل لجنة خاصة بالانتخابات منوط بها التغطية الإعلامية للحزب والبرامج الانتخابية لمرشحيه، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستكون مسئولة عن التعامل مع جميع وسائل الإعلام فيما يخص العملية الانتخابية، والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالانتخابات داخل مقر الحزب. وأكد أن الهدف من اللجنة هو توفير الوقت والجهد داخل الحزب وتسهيل التنسيق بين مرشحى الحزب فى الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية، منوهاً بأن اللجنة ليست لانتخابات مجلس الشيوخ فقط، ولكنها مستمرة حتى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية.

وقال النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال هذه المرحلة إعلاء المصلحة الوطنية ولا يبحث عن أى مكاسب سياسية أو مصالح حزبية، وينسق فى الانتخابات مع القوى السياسية الوطنية ولا ينظر إلى الكم فى عدد المقاعد النيابية.