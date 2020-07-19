أحمد العدوي: توحيد الولاية على أراضي الساحل الشمالي يعظم القيمة الاستثمارية للمنطقة

أكد المهندس أحمد العدوى، العضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن القرار الجمهورى بنقل الولاية على أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحقق العديد من المزايا، أهمها؛ توحيد جهة الولاية على الأراضى، وبالتالى توحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى هذه المنطقة، وكذلك تنمية هذه المنطقة تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية بما لها من تاريخ وخبرات فنية وتنفيذية وملاءة مالية قوية فى تنفيذ مدن عمرانية جديدة، يعكس تنمية غير مسبوقة لهذه المنطقة.

وأضاف أن هذا القرار يؤدى لوجود منطقة تنمية متكاملة فى الساحل الشمالى وحياة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

ولفت إلى أن شركة إنرشيا تقوم بتنفيذ مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالى بهدف رئيسى هو وجود حياة بالمشروع طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، فالمشروع يضم أجزاء سكنية وأخرى ترفيهية وتعليمية وخدمية متنوعة، وهو ما يعزز الإقبال على المشروع للسكن والاستثمار باستمرار.

وأكد تفاؤله بأداء السوق العقارية خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك انطلاقاً من عدة عوامل؛ خطة الحكومة للتعايش مع الأزمة، وعودة الأنشطة لطبيعتها السابقة، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.