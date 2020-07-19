عمرو أديب عن ظاهرة السايس: اختراع مصري صرف.. تدفع أو يدعي عليك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك قانونا مُقدما لمجلس النواب لتنظيم عمل السايس وانتظار السيارات، موضحًا أن ظاهرة السايس تُعد من علامات القاهرة، ولا يرى صاحب السيارة السايس أثناء الركن بل عند الخروج فقط، "يطلع عينك عشان تركن وتعرق بس وانت خارج بقى يظهر ويقولك إيه يا بيه، أهلا يا بيه، عمري ما فهمت بيعمل ايه".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن المواطنين أصبحوا مُجبرين على دفع أموالًا للسايس، "ما هو لإما يخبط على العربية ويقعد يقولك يا بيه وربنا يخلي المدام يا بيه، لإما تاخد دعوتين العربية متكملش لآخر الشارع".

وتابع: "محتاجين فعلا تنظيم، بره مصر مفيش سايس، بالموبيل فيه ماكينه تحجز الوقت بتاعك، مش بتقوم من مكانك، على الموبيل تحجز، لو الوقت خلص تتخالف، كنا بره في أي ولاية من الولايات الأمريكية المواطن ده مش موجود، عندنا احنا بس ، اختراع مصري صرف".