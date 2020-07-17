عمرو أديب: "أردوغان فاكر نفسه محمد الفاتح.. ميفهمش إلا القوة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضرب العراق وسوريا وليبيا، مضيفا أن أردوغان لا يفهم إلا لغة القوة "بلطجي رسمي".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "قبل نهاية هذا الأسبوع سيبرم اتفاقيات جديدة مع ليبيا، وهياخدوا إللي وراهم واللي قدامهم، مش بعيد يقسموها وتبقى ولاية تركية".

وتابع: "أردوغان فاكر نفسه محمد الفاتح، ميفهمش إلا القوة، وعندما تضطر مصر إلى دخول الحرب فإنها ستدخلها، لأن تركيا تأتي بالمرتزقة والدواعش إلى ليبيا".

وأشار إلى أن آلاف السيارات كانت تحاول اختراق الحدود المصرية الليبية، وذلك استنادًا إلى تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة الذي قال إن مصر دمرت 10 آلاف سيارة على الحدود مع ليبية محملة بنحو 40 ألف إرهابي.