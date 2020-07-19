رئيس الصدر بالأزهر: أغلب المواطنين انتقلت لهم عدوى كورونا

قال الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام الصدر بجامعة الأزهر الشريف، إن منحنى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر مستمر في الانخفاض، فضلًا عن شدة الإصابة أصبحت تقل أيضًا، فعدد الحالات التي تكون في حاجة لرعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي قلت عددها للغاية، وبالتالي فإن أعداد الإصابات تقل وشدة خطورة الفيروس تقل، ولكن لا يصح أن نذكر أن الفيروس اختفى من مصر بشكل نهائي حتى لا يطمئن المواطنون وبالتالي يتخلوا عن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة.

وأضاف "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أنوار مصر"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن خطورة الفيروس قلت، فأغلب المواطنين في مصر أخذوا العدوى سواء خفيفة أو متوسطة أو شديدة، فالجهاز المناعي بدأ يتعرف على الفيروس بشكل جيد، نظرًا لمناعة القطيع التي اكتسبها المواطنون، "حتى اللي بيجي له كورونا بقت أخف من اللي كان بيجيله أول شهر 3 أو 4، فربنا يسهل وتنتهي الموجة دي على خير".

وأشار رئيس أقسام الصدر بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن فيروس كورونا مُستجد، "فالدول مش بتبقى عاملة حساب كل حاجة، من أول الجائحة كان فيه كلام كتير عن الفيروس وعلاجات تظهر وعلاجات تختفي ونظريات، ونظريات أخرى تنفي النظريات اللي قبلها، ده مش في مصر بس ده في كل دول العالم".

وعن مدى وجود موجة ثانية للفيروس، قال: "أي شيء من هذا القبيل نعتبره توقعات، أنا بتوقع أن الفيروس ممكن ييجي بموجة ثانية، بس زي ما إحنا شايفين الخطورة بتاعته قلت، وعدد الإصابات حاليا بتقل، ونتوقع حتى لو جات على شهر 10 هتبقى موجة خفيفة، زيها زي نزلات البرد، أعراض كورونا تشبه أعراض البرد، ومش هتيجي بنفس القوة والحدة بتاعتها".