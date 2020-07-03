العودة بنسبة 50%.. ضوابط واشتراطات صارمة لإعادة فتح الحضانات بالشرقية

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قيام الوزارة بوضع عدة شروط وضوابط لإعادة فتح الحضانات في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن الشروط تمثلت في: "وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقاً لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي، التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال يوميا".

كما تشمل الشروط: "عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون".

بالإضافة إلى "الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلائها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.

وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، والتوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد."

وأضاف وكيل الوزارة، أن وزيرة التضامن الاجتماعي أشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد وضع معايير محددة لكل حضانة ترغب في إعادة الفتح تتم من خلال التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة مشيرا إلى أنه في حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص.

ووجه وكيل وزارة للتضامن الاجتماعي إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بنطاق المحافظة بإلزام أصحاب الحضانات بتطبيق المعايير والاشتراطات المحددة وكذلك متابعتها بعد عودة العمل بها للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق تلك الاشتراطات، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين من أصحاب الحضانات.